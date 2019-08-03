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03.08.2019 - 08:35| İHA

E-5 yan yolda kaza! Yaralılar var

İstanbul Sefaköy E-5 Yan yol Ankara istikametinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İki otomobilin karıştığı kaza sebebiyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.

E-5 yan yolda kaza! Yaralılar var

Kaza, saat 07.00 sıralarında Küçükçekmece ilçesi Sefaköy Mevki Yanyol Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre ismi öğrenilemeyen 34 ANJ 392 plakalı otomobil sürücüsü henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı aynı istikamete seyir halinde olan 34 UG 1945 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bariyerlere savrulan otomobilin içinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebiyle E-5 Ankara istikameti yönünde trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı. Kazanın sebebi araştırılıyor.

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