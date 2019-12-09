E-5'te bulunan cesedin sırrı ortaya çıktı!

E-5 karayolu Maltepe mevki'inde sabah saatlerinde orta refüjde bir erkek cesedi bulunmuş, polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatmıştı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hayatını kaybeden Ferdi K.(21)’nın olay gecesinde yanında bulunan arkadaşı Emre U.(20), Kartal’da Yakacık Mahallesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmada Emre U.’nun 4 yıllık arkadaşı Ferdi K.’yı çalıştığı iş yerinden alarak Kadıköy Moda’ya gittikleri ve burada bir miktar alkol aldıkları tespit edildi. Ardından şahıslar gece saat 00.15 sıralarında Kartal’a gitmek üzere motosiklete binerek yola çıktılar. Motosikleti kullanan Emre U.’nun gidon hakimiyetini kaybetmesiyle kaza meydana geldi. Ehliyetsiz ve alkollü olan Emre U.’nun korkarak arkadaşını kaza yerinde ölüme terk ederek kaçtığı anlaşıldı.

Öte yandan şahısların kazadan bir süre önce motosiklet ile yolda ilerlediği anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde motosiklet yolda ilerliyor.