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26.11.2019 - 09:41 | | İHA

E-5’te kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculuk!

İstanbul, E-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde ilerleyen kamyonetin kasasındaki yüklerin üzerinde seyahat eden 4 kişi yürekleri ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

E-5’te kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculuk!

E-5 karayolu Uzunçayır mevki'inde, kamyonet kasasında seyahat eden 4 kişi tehlike oluşturdu. Çuval yığınlarının üzerine oturup yolculuk eden 4 kişinin şans eseri kamyonetin kasasından düşmemesi olası bir faciayı önledi. Tehlikeli şekilde yolculuk edenleri gören diğer sürücüler adeta şoke oldu. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan kişilerin rahatlığı ise dikkat çekti.

Kamyonet kasasındaki çuval yığınlarının tepesinde tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 kişi kamyonet kasasındaki çuval yığınlarının tepesinde yolculuk ediyor.

Fatih’te sürücü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgasıFatih’te bir araç sürücüsü ile motosiklet sürücüsü arasında yol kavgası çıktı. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen sürücülerin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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