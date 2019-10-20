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20.10.2019 - 09:23 |

E-5'te şoke eden görüntü! Otomobildeki şahıs ayaklarını camdan çıkarttı

İstanbul E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücülerin şoke olduğu o anlar kameralara yansırken sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü.

E-5'te şoke eden görüntü! Otomobildeki şahıs ayaklarını camdan çıkarttı

E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisi Ankara istikametinde seyreden bir otomobilin yolcu bölümündeki şahsı gören sürücüler, manzara karşısında şaştı kaldı. Şahıs trafikteki diğer sürücülere rağmen iki ayağını camdan çıkartarak dakikalarca bu şekilde yolculuk yaptı. Ayaklarıyla sürücünün dış dikiz aynasını da kapatan şahıs, trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

 

 

 

E-5'te şoke eden görüntü! Otomobildeki şahıs ayaklarını camdan çıkarttıİstanbul E-5 karayolu Cevizlibağ mevkisinde seyir eden bir otomobilin yolcu koltuğundaki şahıs, ayaklarını camdan çıkarttı. Sürücülerin şoke olduğu o anlar kameralara yansırken sürücünün dış dikiz aynasını kapatan şahıs trafiği tehlikeye düşürdü.
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