E-5’te TIR çilesi havadan görüntülendi

Limana girmek için E-5 karayolunda bekleyen yüzlerce TIR, kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Yolda bekleyen TIR sürücüleri Pendik'te bulunan limanda işlemlerin yavaş ilerlemesinden yakındı. Oluşan uzun kuyruk, TIR sürücülerinin çektiği çileyi gözler önüne serdi. Vatandaşlar ise yolda bekleyen TIR'ların kazalara sebebiyet vermesinden şikayet etti. TIR'ların saatlerce E-5’te beklemesinden dolayı trafik yoğunluğu da oluştu.

TIR'ların oluşturduğu uzun kuyruklardan şikayetçi olan Yavuz Şahin isimli vatandaş, “Burada hep trafiğe neden oluyorlar, üst taraf boydan boya belki 5 - 10 kilometre kapalı. Hep trafik hep trafik” dedi.

TIR şoförü Şaban Şahin ise “Akşam 20.00'den beri kuyrukta bekliyoruz. Limandaki gemi kapıları açacak da biz de içeri gireceğiz" diye konuştu.

Kilometrelerce uzunluktaki TIR kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.