e Devlet giriş yap | e Devlet şifresi nasıl alınır?

T.C. Kimlik Doğrulama Sistemi sayesinde, desteklenen kamu internet sitelerine tek noktadan, yüksek güvenlikli kullanıcı girişi yapılabilir. Giriş yapmak istediğiniz kamu Internet sitesine bulunan "Sisteme Giriş" bağlantısına tıkladığınız zaman, Kimlik Doğrulama Sistemine yönlendirileceksiniz.

Yönlendirildiğiniz sayfada bulunan kimlik doğrulama metodlarından birisini seçerek, ekrandaki yönergeleri takip ediniz. Kimliğiniz başarı ile doğrulanır ise, giriş yapmış olarak, geldiğiniz kamu Internet sitesine otomatik olarak geri döneceksiniz.

E DEVLET GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Şifrenizi mi unuttunuz?



Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz.



Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.



İnternet bankacılığı müşterisi iseniz, https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris sayfasında müşterisi olduğunuz bankanın İnternet şubesi sayfasına giriş yaptıktan sonra tekrar bir şifreye ihtiyaç duymadan doğrudan e-Devlet Kapısı'na giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.



Lütfen aşağıdan, sisteme girerken yaşadığınız sorun ile ilgili size en uygun olan seçenek ile devam ediniz. Sistem, yaşadığınız soruna ilişkin olarak verilecek olan bilgilerle sizi yönlendirecektir.

e devlet şifresi nasıl alınır?

e devlet şifresini PTT şubelerinden kimliğiniz ile birlikte alabilirsiniz.