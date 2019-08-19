E-Devlet şifresi nereden alınır? (2019) E-devlet giriş ekranı

E-devlet üzerinden birçok işlem elektronik ortamda kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Teknoloijinin çok hızlı gelişimi ile birlikte insanlar bilgiye daha hızlı ulaşmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda devlet dairelerinde halledilebilen birçok işlem geçtiğimiz yıllar içerisinde e-devlet platformu üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı. Peki E-devlet giriş şifresi nereden alınır?

E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-devlet giriş için gerekli olan şifre PTT şubelerinden alınabiliyor. E-devlet'e mobil imza, internet bankacılığı gibi birçok yöntemle girmekte mümkün.

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