19.08.2019 - 19:15
E-Devlet şifresi nereden alınır? (2019) E-devlet giriş ekranı
Yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın e-bordro maaş sorgulama, seçmen sorgulama, aile hekimi sorgulama gibi birçok işlemini gerçekleştirebildiği e-devlet ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Eskiden günler alan belge ve evrak işlemlerinin çoğu artık e-devlet'de kısa bir süre içerisinde halledilebiliyor. Peki E-devlet giriş için gerekli olan şifre nereden alınır?
E-devlet üzerinden birçok işlem elektronik ortamda kolaylıkla gerçekleştirilebiliyor. Teknoloijinin çok hızlı gelişimi ile birlikte insanlar bilgiye daha hızlı ulaşmanın yollarını arıyor. Bu kapsamda devlet dairelerinde halledilebilen birçok işlem geçtiğimiz yıllar içerisinde e-devlet platformu üzerinden gerçekleştirilmeye başlandı. Peki E-devlet giriş şifresi nereden alınır?
E-DEVLET GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-devlet giriş için gerekli olan şifre PTT şubelerinden alınabiliyor. E-devlet'e mobil imza, internet bankacılığı gibi birçok yöntemle girmekte mümkün.
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Alman turist evde ölü bulunduAntalya’nın Alanya ilçesinde, yerleşik Alman Uwe Szramek (57), vücudu isle kaplı halde evin banyosunda ölü bulundu. Etrafında çok sayıda mangal kömürü bulunan Szramek'in evinde yapılan aramada, 'Benim et çöpe atıyorsunuz en güzel' ve 'Türkiye her şey için teşekkür ederim' yazılı notlar bulundu.