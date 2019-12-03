MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Bakan'dan müjde! EKPSS engelli memur atama kuraları ne zaman?
ABONE OL
03.12.2019 - 16:58 |

Bakan'dan müjde! EKPSS engelli memur atama kuraları ne zaman?

Engelli vatandaşlar günlerdir E-KPSS engelli memur ataması kuralarının ne zaman yapılacağını araştırıyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk müjdeyi verdi. İşte beklenen tarih...

Bakan'dan müjde! EKPSS engelli memur atama kuraları ne zaman?

 

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı yani kısa adıyla EKPSS, engelli statüsünde bulunan lise ve üniversite mezunu olan bireylerin atamalarının yapılmasına yönelik olarak başvurulan sınavdır. Her yıl başvurular alınırken atamaların tarihleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, E-KPSS engelli memur ataması kuraları ne zaman?

ENGELLİ MEMUR ATAMASI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk E-KPSS engelli memur ataması hakkında açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, "Aralık ayının son haftasında engellilerin kamu kurumlarına atanması için kura töreni düzenleyeceğiz" diye belirti.

EKPSS 2020 NE ZAMAN?

Engelli memur adaylarının merakla beklediği EKPSS 2020 sınav başvuru tarihleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. EKPSS sınav tarihi 26 Nisan 2020 yılı tarihinde yapılacak. EKPSS sınav sonuçları ise 27 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak. 

İBB, ünlü sahilin parkını satışa çıkardı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bütçeye kaynak oluşturabilmek için Şile'deki Kumbaba Sahili'nde yer alan ve içerisinde park da bulunan araziyi satışa çıkardı. İmar planlarında 'dinlenme ve rekreasyon alanı' olarak yer alan arazi için 22 milyon 795 bin 836 TL muhammen bedel belirlendi. İhale, 4 Aralık'ta (yarın) yapılacak.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil sürerken infaz edildi!

Otomobil sürerken infaz edildi!

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Atiye ilk fragman - Atiye dizisi ne zaman başlayacak, nerede yayınlanacak?

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Sevgilisi öldürdü, kocasından boşanmak için dava açtığı ortaya çıktı!

Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

Son dakika... Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!

Sıradaki Haber