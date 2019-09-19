E-kurs başvuru nasıl yapılır? EBA kurs öğrenci kayıt ekranı 2019

EBA kurs başvuruları başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından, 2 Ekim’de kurslar başlayacak. Eğitimlerini tamamlayan adaylar ikinci dönem kurslarına katılabilecek. EBA kurs başvurusu nasıl yapılır? EBA kurslarına kimler başvuru yapabilir?

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EBA’YA NASIL GİRİLİR?

EBA’ya, eba.gov.tr internet sitesinden giriş yapılır. Giriş için; ’E-Okul Bilgileri ile Giriş’’, ‘’EBAKOD’’, ‘’Açık Öğretim Bilgileri ile Giriş’’ ve ‘’Mebbis Bilgileri ile Giriş’’ seçenekleri bulunur. Sisteme giriş yapmadan da haber, ses, dergi, görsel ve kitap gibi içeriklere ulaşılabilir.

EBA KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ardından E-Kurs bağlantısı açılır. Açılan ekranda ‘’Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi’’ bulunur. Öğrenciler EBA giriş seçeneğini tıklayarak giriş yapmalıdır. İstenen giriş bilgilerinin doğru olarak yazılmasının ardından öğrenciler, bilgilerimi güncelle seçeneğine basarlar. Ardından öğrenci işlemleri menüsünden kurs tercih bağlantısına girilerek kurs tercihleri yapılabilir. Ders seçimi sona erdikten sonra kaydet butonuna basılarak işlem sonlandırılır.

EBA KURSLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EBA kursları, 2 Ekim 2017 tarihinde başlayacak. Kurslar 14 Ocak 2018 tarihine kadara devam edecek. Bu süreç içerisinde eğitimini tamamlayan öğrenciler isterlerse ikinci dönem Destekleme ve Yetiştirme Kursları’na katılabilecekler.

İkinci dönem kurslar için başvuru işlemleri ise 7-18 Şubat 2018 tarihleri arasında alınacak. İkinci dönem kursları 3 Mart 2018’de başlayacak.

Yaz dönemi kurları ise 2 Temmuz’da başlayacak ve 19 Ağustos’da sona erecek.

EBA KURSLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

EBA kurslarına MEB’e bağlı resmi/özel, ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları, açık öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile mezun durumunda olanlar başvurabilir. Örgün eğitimde olan öğrenciler, okullarından alacakları EBA şifreleri ile e-Kurs modülünü kullanarak başvuru gerçekleştirebilir.

Açık öğretim öğrencileri, halk eğitim merkezleri tarafından verilecek e-Kurs şifreleri ile başvuru yapabilirler.

Özel öğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ise, okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerine başvurarak e-Kurs şifresi alabilirler ve aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birisine e-Kurs modülü ile başvuru yapabilirler.