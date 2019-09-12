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HaberlerGündeme okul ders programı ekranı | e okul vbs ( Veli Bilgilendirme Sistemi)
12.09.2019 - 15:30

e okul ders programı ekranı | e okul vbs ( Veli Bilgilendirme Sistemi)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere, öğretmenlere, velilere sunulan ve birçok bilgiyi sisteminde bulunduran e okul sistemi yoğun ilgi görüyor. 2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının yeni başlamasıyla birlikte en çok merak edilen konular arasında yer alan e okul ders programı ekranı merakla araştırılıyor. Peki e okul vbs sistemine nasıl giriş yapılır?

e okul ders programı ekranı | e okul vbs ( Veli Bilgilendirme Sistemi)

Milyonlarca öğrenciye devamsızlık bilgisi, sınav puanları, ders programı, ders içi performans bilgilerini öğrenme kolaylığı sağlayan e okul sistemi veliler tarafından da ilgi görüyor. Peki e okul sistemi nasıl açılır?

E OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya veliler https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresi üzerinden, resimdeki rakamları yazarak ardından Öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını yazarak tüm bilgilere erişim sağlayabilir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Dünya bu kareyi konuşuyor: Kanser hastası kardeşine böyle destek oluyor!ABD'de 3 çocuk annesi bir kadın, kanser hastası olan 4 yaşındaki oğlunun ve ona sürekli destek olan 5 yaşındaki kızının fotoğrafını sosyal medyada yayınladı. O fotoğraf, sosyal medyada yoğun ilgi görürken çok sayıda yorum yapıldı.
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