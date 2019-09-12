e okul ders programı ekranı | e okul vbs ( Veli Bilgilendirme Sistemi)

Milyonlarca öğrenciye devamsızlık bilgisi, sınav puanları, ders programı, ders içi performans bilgilerini öğrenme kolaylığı sağlayan e okul sistemi veliler tarafından da ilgi görüyor. Peki e okul sistemi nasıl açılır?

E OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya veliler https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresi üzerinden, resimdeki rakamları yazarak ardından Öğrenci TC kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını yazarak tüm bilgilere erişim sağlayabilir.

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