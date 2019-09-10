e-okul giriş | e-Okul sisteminden ders programı nasıl öğrenilir?

2019-2020 Eğitim yılı 9 Eylül 2019 tarihinde başladı. Milyonlarca öğrenci ise ders programlarını öğrenmek için e - okul sistemine yoğun ilgi göstermeye başladı. Daha önce e-okul sistemine giriş yapmayan öğrenciler merakla araştırıyor. Peki e-okul sistemine nasıl giriş yapılır? İşte öğrencileri yakından ilgilendiren detaylar...

E-OKUL SİSTEMİNE NASIL GİRİŞ YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

e-Okul sistemine giriş yaptıktan sonra ders programı, devamsızlık bilgileri,sınav notları, ders içi performans puanları öğrenilir.

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