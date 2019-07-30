E-okul giriş nasıl yapılır? E-okul giriş ile Lise boş kontenjanı sorgulama

E-okul giriş işlemi nasıl yapılır sorusu öğrenci ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih ettikleri liseler arasında herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar e-okul üzerinden Lise boş kontenjanlarını görüntüleyebilecek. Adaylar 2 Ağustos Cuma gününe kadar nakil işlemlerini 17:00'a kadar https://e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştiribilecek.

Tercihleri doğrultusunda bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas birinci nakil dönemi tercihlerini 2 Ağustos Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek. Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından “https://e-okul.meb.gov.tr” internet adresinden veya herhangi bir ortaokul, imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Her nakil döneminde, merkezi sınav puanıyla öğrenci alan, yerel yerleştirmeyle öğrenci kabul eden ve pansiyonlu okullar olmak üzere her grup için en fazla üçer tercih yapılabilecek.

Tercihlerine yerleşemeyenler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk iki okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla üç okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla iki okul seçilebilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos’ta açıklanacak.

E-OKUL GİRİŞ İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

E-okul giriş işlemleri kullanıcı adı ve şifre girildikten sonra gerçekleştirilebiliyor. Veliler ise Veli Bilgilendirme Sistemine E-okul VBS üzerinden giriş yapabilecek. Veliler için Öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarasının biliniyor olması yeterli olacak.