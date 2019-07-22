E Okul giriş sayfası | E Okul'da hangi işlemler yapılır?
E-Okul sistemi ile sınav ve sınav süreci ile ilgili tüm ayrıntılara ulaşmak mümkün. MEB tarafından düzenlenen e okul platformunda öğrencinin okul durumları ile ilgili de detaylar bulunuyor.Peki e-okul'a giriş nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan e okul platformu ile birçok işlemi kolaylıkla çözümlemek mümkün. Özellikle LGS'ye giren öğrencilerin son zamanlarda sıkça ziyaret ettiği e-okul'a giriş nasıl yapılır?
E-OKUL GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemine giriş yapabilmek için 'https://eokulyd.meb.gov.tr/' sitesini ziyaret edip gerekli alanları doldurmak gerekiyor.
Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını yazdıktan sonra güvenlik kodunu girerek e okul sistemine giriş yapmak mümkün.
E-OKUL'DA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Sınav sonuçları e-okul sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Ayrıca LGS tercih sonuçları ile ilgili de merak edilen tüm detaylar e-okulda olacak. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci başlayacak. Nakil işlemleri e-okul üzerinden başlayacak ve boş kontenjan bilgileri e-okul'da olacak.