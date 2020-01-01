e - okul giriş nasıl yapılır? e - okul VBS şifresi nedir? Sınav notu - devamsızlık - ders programı bilgileri

e - Okul sistemi resmi internet sitesinin tasarımı yenilendi. 2020 Yılı eğitim bilgilerini öğrenmek isteyen öğrenciler, yeni e - okul sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek. e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya e okul sisteminden bilgi edinmek isteyen veliler e - okul girişi sağlamak istiyor. Peki e - okul girişi nasıl yapılır? e - okul şifresi nedir?

E OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR? ŞİFRE NEDİR?

e - okul giriş için istenen bilgiler;

-Resimdeki rakamlar

-Öğrencinin T.C. kimlik numarası

-Öğrencinin okul numarası

E OKUL GİRİŞ İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYABİLİRSİNİZ







