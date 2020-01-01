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01.01.2020 - 09:50 |

e - okul giriş nasıl yapılır? e - okul VBS şifresi nedir? Sınav notu - devamsızlık - ders programı bilgileri

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilere sunduğu e - okul sistemi üzerinden öğrencinin eğitim hayatı hakkında bilgiler öğreniliyor. Öğrencinin sınav notları, devamsızlık, ders programı bilgileri veliler tarafından da merak ediliyor. Ayrıca öğrenciler, Peki e - okul girişi nasıl yapılır? e okul şifresi nedir? İşte öğrencilerin ve velilerin bilmesi gerekenler...

e - okul giriş nasıl yapılır? e - okul VBS şifresi nedir? Sınav notu - devamsızlık - ders programı bilgileri

e - Okul sistemi resmi internet sitesinin tasarımı yenilendi. 2020 Yılı eğitim bilgilerini öğrenmek isteyen öğrenciler, yeni e - okul sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek. e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya e okul sisteminden bilgi edinmek isteyen veliler e - okul girişi sağlamak istiyor. Peki e - okul girişi nasıl yapılır? e - okul şifresi nedir?

E OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR? ŞİFRE NEDİR?

e - okul giriş için istenen bilgiler;

-Resimdeki rakamlar
-Öğrencinin T.C. kimlik numarası
-Öğrencinin okul numarası

E OKUL GİRİŞ İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYABİLİRSİNİZ

e - okul giriş nasıl yapılır e - okul VBS şifresi nedir Sınav notu - devamsızlık - ders programı bilgileri

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