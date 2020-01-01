01.01.2020 - 09:50 |
e - okul giriş nasıl yapılır? e - okul VBS şifresi nedir? Sınav notu - devamsızlık - ders programı bilgileri
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilere sunduğu e - okul sistemi üzerinden öğrencinin eğitim hayatı hakkında bilgiler öğreniliyor. Öğrencinin sınav notları, devamsızlık, ders programı bilgileri veliler tarafından da merak ediliyor. Ayrıca öğrenciler, Peki e - okul girişi nasıl yapılır? e okul şifresi nedir? İşte öğrencilerin ve velilerin bilmesi gerekenler...
e - Okul sistemi resmi internet sitesinin tasarımı yenilendi. 2020 Yılı eğitim bilgilerini öğrenmek isteyen öğrenciler, yeni e - okul sistemi üzerinden erişim sağlayabilecek. e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya e okul sisteminden bilgi edinmek isteyen veliler e - okul girişi sağlamak istiyor. Peki e - okul girişi nasıl yapılır? e - okul şifresi nedir?
E OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR? ŞİFRE NEDİR?
e - okul giriş için istenen bilgiler;
-Resimdeki rakamlar
-Öğrencinin T.C. kimlik numarası
-Öğrencinin okul numarası
E OKUL GİRİŞ İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYABİLİRSİNİZ