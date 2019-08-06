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06.08.2019 - 12:31

E Okul giriş nasıl yapılır? E okul veli bilgilendirme sistemi

E Okul veli bilgilendirme sistemine nasıl giriş yapılır? LGS 1. nakil dönemi sona erdi. 2. nakil süreci başladı. Nakil işlemleri E Okul üzerinden gerçekleşiyor. Peki, E okul giriş için ne gerekiyor?

E Okul giriş nasıl yapılır? E okul veli bilgilendirme sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci, veli ve öğretmenlerin kullanımına açılan E okul sistemi ile birçok işlemi yapmak mümkün. Özellikle LGS nakil döneminde e okul üzerinden boş kontenjanlara ve nakil ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak mümkün. Peki, e okul giriş nasıl yapılır?

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını yazarak erişim sağlayabilirler.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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