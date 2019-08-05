e-Okul giriş sayfası | LGS 2. Nakil başvurusu nasıl yapılır?

Lise adaylarını Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları bugün alınmaya başladı. 8 Ağustos'a kadar devam edecek olan LGS 2. nakil başvuruları yoğun ilgi görüyor. LGS 2. nakil başvurusu ve liselerin boş kontenjanları e-okul sistemi üzerinden öğreniliyor.

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları 10 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

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