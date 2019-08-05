05.08.2019 - 09:26
e-Okul giriş sayfası | LGS 2. Nakil başvurusu nasıl yapılır?
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 1. Nakil sonuçları açıklandı. Lise adayları ise arayışa koyuldu. LGS 1. Nakil sonuçlarından sonra 2. nakil tercihlerine başvurmak isteyen adaylar, e - okul sistemine akın ediyor. Peki e-okul girişi nasıl yapılır? e-Okul üzerinden LGS 2. nakil başvurusu nasıl tamamlanır?
Lise adaylarını Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvuruları bugün alınmaya başladı. 8 Ağustos'a kadar devam edecek olan LGS 2. nakil başvuruları yoğun ilgi görüyor. LGS 2. nakil başvurusu ve liselerin boş kontenjanları e-okul sistemi üzerinden öğreniliyor.
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçları 10 Ağustos 2019 tarihinde açıklanacak.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.
İstanbul genelinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 20 kişi gözaltına alındıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah saatlerinde 8 ilçede operasyon düzenlendi. Operasyon sonunda 5 kilogram bonzai, 1 adet ruhsatsız silah, 5 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 20 şüphelide gözaltına alındı.