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02.12.2019 - 20:43 |

E okul giriş: Veli Bilgilendirme 2019 - MEB e Okul VBS yazılı sözlü sınav sonuç sorgulama

E Okul ile öğrencinin sınav notu, devamsızlık ve daha birçok merak edilen bilgisine ulaşmak mümkün. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır ve MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile not sorgulama nasıl yapılır? İşte e-okul ile ilgili tüm bilgiler...

E okul giriş: Veli Bilgilendirme 2019 - MEB e Okul VBS yazılı sözlü sınav sonuç sorgulama

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nedir? E-Okul VBS ile öğrencinin not durumunu, devamsızlıkları ve okul ile ilgili bilgilerine ulaşmak mümkün. Peki, e okul sistemine nasıl giriş yapılır?

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.

E-OKUL NOT SORGULAMA

E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor.

Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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