e Okul giriş yap | E-Okul VBS sorgulama ekranı
E Okul ile öğrencinin okul ile ilgili tüm bilgilerine ulaşmak mümkün. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır? MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile not sorgulama nasıl yapılır?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nedir? E-Okul VBS ile öğrencinin not durumunu, devamsızlıkları ve okul ile ilgili bilgilerine ulaşmak mümkün. Peki, e okul sistemine nasıl giriş yapılır?
E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.
E-OKUL NOT SORGULAMA
E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor.
Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.