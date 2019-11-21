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21.11.2019 - 10:19 |

e Okul giriş yap | E-Okul VBS sorgulama ekranı

E Okul ile öğrencinin okul ile ilgili tüm bilgilerine ulaşmak mümkün. Peki, e-Okul giriş nasıl yapılır? MEB e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile not sorgulama nasıl yapılır?

e Okul giriş yap | E-Okul VBS sorgulama ekranı

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nedir? E-Okul VBS ile öğrencinin not durumunu, devamsızlıkları ve okul ile ilgili bilgilerine ulaşmak mümkün. Peki, e okul sistemine nasıl giriş yapılır?

E OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.

E-OKUL NOT SORGULAMA

E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor.

Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

İki otomobilin birbirine girdiği kaza kameradaPendik’te kavşakta karşı karşıya gelen iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kavşakta karşı karşıya gelen araçların çarpışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.
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