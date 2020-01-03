e okul VBS girişi ile öğrenci bilgileri öğrenme ekranı : eokulyd.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilere sunduğu e okul sistemi dönem içerisinde büyük ilgi görüyor. Öğrencinin dönem içinde olduğu sınavlar, sözlüler, devamsızlıklar ve haftalık ders programları bu sistemde yer alıyor. Peki e okul girişi nasıl yapılır? e okul vbs girişi nasıl olur?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPIILIR?

e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya velileri, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasını gerekli yerlere yazarak e okul girişi sağlayabilir.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ



