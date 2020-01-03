03.01.2020 - 17:19 |
e okul VBS girişi ile öğrenci bilgileri öğrenme ekranı : eokulyd.meb.gov.tr
Milyonlarca öğrenciye büyük yarar sağlayan e - okul girişi ilgi görmeye devam ediyor. Eğitim döneminde yoğun ilgiyle karşılaşan e - okul vbs girişi, birçok öğrenci ve veli için faydalı oluyor. Öğrencinin sınav notları hakkında bilgi alması, devamsızlık günlerini hesaplaması ve haftalık ders programlarının takibini yapmasında etkin rol oynayan e okul girişine haberimizin içeriğindeki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci ve velilere sunduğu e okul sistemi dönem içerisinde büyük ilgi görüyor. Öğrencinin dönem içinde olduğu sınavlar, sözlüler, devamsızlıklar ve haftalık ders programları bu sistemde yer alıyor. Peki e okul girişi nasıl yapılır? e okul vbs girişi nasıl olur?
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPIILIR?
e okul sistemine giriş yapmak isteyen öğrenciler veya velileri, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasını gerekli yerlere yazarak e okul girişi sağlayabilir.
E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ