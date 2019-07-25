E-Okul lise boş kontenjanları nasıl sorgulanır? E-okul boş kontenjan sorgulama

E-okul üzerinden lise boş kontenjanları sorgulanmaya devam ediyor. 1-12 Temmuz tarihleri arasında yerleştirme işlemleri için tercihlerin alınmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen adaylar Lise boş kontenjanlarını sorgulamaya başladı. Binlerce öğrenci ve ailesine yakından ilgilendiren Lise boş kontenjanları E-okul üzerinden adayların erişimine sunuldu. Peki Lise boş kontenjanları nasıl sorgulanacak?

2019 Yerel Yerleştirme 22 Temmuz 2019 tarihli yerleştirme sonuçlarına göre, tercihe yerleşen en son öğrencinin yerleştirilme taban bilgileri ve tercih boş kontenjanları için Tıklayınız

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

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