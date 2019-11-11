e-okul öğrenci girişi | E Okul VBS giriş ekranı

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenci, veli ve öğretmenler öğrencinin okul durumu ile ilgili tüm bilgilerin girişini yapıp kontrol edebiliyorlar. Okullarda 15 Kasım Cuma günü ara tatil başlıyor. Veliler, öğrencilerin not durumlarını merak ediyor. Peki, e-Okul VBS giriş ekranına nasıl ulaşılır?

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ

E-Okul sistemine giriş yapmak için Öğrenci T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarası gerekmektedir. Veliler gerekli bilgileri "https://eokulyd.meb.gov.tr/" adresine girdikten sonra öğrencilerinin okul durumları ile ilgili tüm detaylara ulaşmaları mümkün.

E-OKUL NOT SORGULAMA

E-Okul sisteminde en çok yapılan işlemlerden birisi de öğrenci notunu sorgulama işlemidir. Veliler öğrencinin notlarına sisteme giriş yaparak ulaşabilir.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklanması gerekiyor.

Not sorgulama işlemli, öğretmenlerin sisteme girmiş olduğu notlar dahilinde yapılabilmektedir.

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