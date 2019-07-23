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23.07.2019 - 09:27

e-Okul sistemine giriş nasıl yapılır? LGS nakil işlemleri - boş kontenjanlar

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı elektronik sistem e-okul sayfası milyonlarca öğrenciye büyük yardım sağlıyor. Birçok işlemi elektronik sistem üzerinden kolaylıkla yapabilen öğrenciler, e - okul sistemine akın ediyor. Peki e - okul sistemine giriş nasıl yapılır?

e-Okul sistemine giriş nasıl yapılır? LGS nakil işlemleri - boş kontenjanlar

E-okul sistemi üzerinden sınav puanları, ders programları, devamsızlık bilgileri öğrenildiği gibi aynı zamanda LGS tercih sonuçları ile ilgili tüm merak edilenler e-okul üzerinden öğrencilerin erişimine açılıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci merak konusu oldu. Nakil işlemleri e-okul üzerinden başlayacak ve boş kontenjan bilgileri e-okul'da olacak.

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenci https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını yazdıktan sonra güvenlik kodunu girerek e okul sistemine giriş yapmak mümkün.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.

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