e-Okul sistemine giriş nasıl yapılır? LGS nakil işlemleri - boş kontenjanlar

E-okul sistemi üzerinden sınav puanları, ders programları, devamsızlık bilgileri öğrenildiği gibi aynı zamanda LGS tercih sonuçları ile ilgili tüm merak edilenler e-okul üzerinden öğrencilerin erişimine açılıyor. LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından nakil süreci merak konusu oldu. Nakil işlemleri e-okul üzerinden başlayacak ve boş kontenjan bilgileri e-okul'da olacak.

E-OKUL SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğrenci https://eokulyd.meb.gov.tr/ adresine T.C. kimlik numarası ve öğrenci okul numarasını yazdıktan sonra güvenlik kodunu girerek e okul sistemine giriş yapmak mümkün.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ





29 Temmuz-2 Ağustos tarihlerinde yerleştirmeye esas birinci nakil tercih dönemi olacak. Yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları 5 Ağustos'ta açıklanacak.

Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 5-8 Ağustos'ta yapılabilecek. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarının 10 Ağustos'ta duyurulmasıyla merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

Daha sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.