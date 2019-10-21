21.10.2019 - 12:01 |
e okul vbs giriş sayfası | e okul şifresi nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı e okul sistemi öğrenciler için büyük yarar sağlamaya devam ediyor. E okul veli bilgilendirme sistemine girşi yapmak isteyenler, e okul şifresinin ne olduğunu merak ediyor. İşte e okul sisteminden bilgi almak isteyenlerin bilmesi gerekenler...
2019-2020 eğitim yılının başlaması ardından e okul sistemi yoğun ilgi görüyor. Her öğrenci, e okul sistemi üzerinden devamsızlık bilgileri, sınav notları, ders içi performans puanları ve haftalık ders program bilgilerine erişim sağlayabiliyor. Peki e okul sistemine girşi nasıl sağlanır?
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? ŞİFRE NEDİR?
e okul vbs girişi yapmak isteyenler, öğrencinin TC numarası ve okul numarası ile birlikte giriş yapabilir.