e okul vbs giriş sayfası | e okul şifresi nedir?

2019-2020 eğitim yılının başlaması ardından e okul sistemi yoğun ilgi görüyor. Her öğrenci, e okul sistemi üzerinden devamsızlık bilgileri, sınav notları, ders içi performans puanları ve haftalık ders program bilgilerine erişim sağlayabiliyor. Peki e okul sistemine girşi nasıl sağlanır?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? ŞİFRE NEDİR?

e okul vbs girişi yapmak isteyenler, öğrencinin TC numarası ve okul numarası ile birlikte giriş yapabilir.

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