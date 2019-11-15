15.11.2019 - 13:05 |
e okul vbs girişi için yoğunluk artıyor - e okula nasıl girilir? Şifre nedir?
e okul vbs sitemi üzerinden öğrenci hakkında birçok bilgiye erişim sağlanıyor. Ara tatil yarından itibaren başlayacak ve ara tatile girmeden önce çoğu sınavlar uygulanacak. Öğrenciler ise sınav olduğu ders için arayışa geçiyor. Sınav notları e okul vbs sistemi üzerinde yerini alıyor. Peki e okula nasıl girilir?
2019-2020 Eğitim yılının ilk ara tatili yarından itibaren başlayacak. Hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam dokuz gün sürecek olan ara tatil öğrencilerin dinlenmesini sağlayacak. Ara tatil öncesinde birçok dersin sınavına katılım sağlayan öğrenciler, başarılarını öğrenmek için e okul vbs sistemine erişim sağlayarak ders notlarına bakmak istiyor.
E OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR? ŞİFRE NEDİR?
e okul vbs sistemine öğrencinin TC numarası ve okul numarasıyla birlikte erişim sağlanıyor.
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