e okul vbs girişi için yoğunluk artıyor - e okula nasıl girilir? Şifre nedir?

2019-2020 Eğitim yılının ilk ara tatili yarından itibaren başlayacak. Hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam dokuz gün sürecek olan ara tatil öğrencilerin dinlenmesini sağlayacak. Ara tatil öncesinde birçok dersin sınavına katılım sağlayan öğrenciler, başarılarını öğrenmek için e okul vbs sistemine erişim sağlayarak ders notlarına bakmak istiyor.

E OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR? ŞİFRE NEDİR?

e okul vbs sistemine öğrencinin TC numarası ve okul numarasıyla birlikte erişim sağlanıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ



