MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberlerie okul vbs girişi için yoğunluk artıyor - e okula nasıl girilir? Şifre nedir?
15.11.2019 - 13:05 |

e okul vbs girişi için yoğunluk artıyor - e okula nasıl girilir? Şifre nedir?

e okul vbs sitemi üzerinden öğrenci hakkında birçok bilgiye erişim sağlanıyor. Ara tatil yarından itibaren başlayacak ve ara tatile girmeden önce çoğu sınavlar uygulanacak. Öğrenciler ise sınav olduğu ders için arayışa geçiyor. Sınav notları e okul vbs sistemi üzerinde yerini alıyor. Peki e okula nasıl girilir?

e okul vbs girişi için yoğunluk artıyor - e okula nasıl girilir? Şifre nedir?

2019-2020 Eğitim yılının ilk ara tatili yarından itibaren başlayacak. Hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam dokuz gün sürecek olan ara tatil öğrencilerin dinlenmesini sağlayacak. Ara tatil öncesinde birçok dersin sınavına katılım sağlayan öğrenciler, başarılarını öğrenmek için e okul vbs sistemine erişim sağlayarak ders notlarına bakmak istiyor.

E OKUL VBS SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR? ŞİFRE NEDİR?

e okul vbs sistemine öğrencinin TC numarası ve okul numarasıyla birlikte erişim sağlanıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

"Simgelerin köprüsü" su üstünde yükseliyorTamamlandığında "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle "simgelerin köprüsü" olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları, deniz içindeki çalışmalarının ardından başlatılan montajlarla su üstünde yükselmeye devam ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul'da ölü bulunan ajanın eşiyle ilgili flaş detay!

İstanbul'da ölü bulunan ajanın eşiyle ilgili flaş detay!

Binadan düştü denilen Talha bebeğe minibüs çarpmış!

Binadan düştü denilen Talha bebeğe minibüs çarpmış!

Raylara düşen yaşlı adam trenin altında kaldı

Raylara düşen yaşlı adam trenin altında kaldı

e okul vbs girişi için yoğunluk artıyor - e okula nasıl girilir? Şifre nedir?

e okul vbs girişi için yoğunluk artıyor - e okula nasıl girilir? Şifre nedir?

Sıradaki Haber