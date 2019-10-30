e okul vbs girişi nasıl yapılır? e okul kullanıcı adı ve e okul şifresi nedir?

2019-2020 Eğitim yılı devam ederken, birçok öğrenci e okul sistemine giriş yapıyor. e okul sisteminden bilgi almak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı bu sisteme ilgi gösteriyor. İşte e okul vbs girişi hakkında bilinmesi gerekenler...

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e okul vbs girişi, öğrencinin TC kimlik numarası ve okul numarasıyla birlikte yapılıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ



