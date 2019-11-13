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13.11.2019 - 09:31 |

e okul VBS girişi nasıl yapılır? Sınavlardan kaç puan aldım?

2019-2020 Eğitim yılında ilk ara tatilin başlamasına sayılı günler kaldı. Ara tatil başlamadan önce sınavlara giren öğrenciler, sınav sonuçları için arayışa geçiyor. e okul sistemi üzerinde yer alan ders notları büyük ilgi görüyor. Peki e okul vbs sistemine giriş nasıl yapılır?

e okul VBS girişi nasıl yapılır? Sınavlardan kaç puan aldım?

Milyonlarca öğrenci, ara tatile girmek için heyecanlanırken, ara tatil öncesi sınav yoğunluğu öğrencileri yoğun bir haftaya getirdi. Sınavlar sonrasında kendi başarılarını merak eden öğrenciler, e okul giriş sayfasına erişim sağlıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e okul vbs girişi, öğrencinin TC numarası ve okul numarasıyla birlikte sağlanıyor.

e okul sisteminden ders notları, devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları öğreniliyor.

Metrobüs yoğunluğu dikkat çektiSabah saatlerinde Bakırköy-Zeytinburnu arasındaki metrobüs seferlerinde yoğunluk yaşandı. Özellikle Zeytinburnu durağındaki yoğunluk dikkat çekti.
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