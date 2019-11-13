e okul VBS girişi nasıl yapılır? Sınavlardan kaç puan aldım?

Milyonlarca öğrenci, ara tatile girmek için heyecanlanırken, ara tatil öncesi sınav yoğunluğu öğrencileri yoğun bir haftaya getirdi. Sınavlar sonrasında kendi başarılarını merak eden öğrenciler, e okul giriş sayfasına erişim sağlıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e okul vbs girişi, öğrencinin TC numarası ve okul numarasıyla birlikte sağlanıyor.

e okul sisteminden ders notları, devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları öğreniliyor.