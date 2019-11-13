13.11.2019 - 09:31 |
e okul VBS girişi nasıl yapılır? Sınavlardan kaç puan aldım?
2019-2020 Eğitim yılında ilk ara tatilin başlamasına sayılı günler kaldı. Ara tatil başlamadan önce sınavlara giren öğrenciler, sınav sonuçları için arayışa geçiyor. e okul sistemi üzerinde yer alan ders notları büyük ilgi görüyor. Peki e okul vbs sistemine giriş nasıl yapılır?
Milyonlarca öğrenci, ara tatile girmek için heyecanlanırken, ara tatil öncesi sınav yoğunluğu öğrencileri yoğun bir haftaya getirdi. Sınavlar sonrasında kendi başarılarını merak eden öğrenciler, e okul giriş sayfasına erişim sağlıyor.
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e okul vbs girişi, öğrencinin TC numarası ve okul numarasıyla birlikte sağlanıyor.
e okul sisteminden ders notları, devamsızlık bilgileri, haftalık ders programları öğreniliyor.