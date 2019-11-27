e okul vbs girişi yaparak devamsızlık ve sınav notlarınızı öğrenin!

2019-2020 Eğitim yılı devam ediyor. İlk ara tatili geride bırakan öğrenciler, eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Ders notları hakkında veya devamsızlık durumu hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler e okul sistemine giriş sağlıyor. Velilerin de sık sık kulandığı e okul vbs sistemi girişi nasıl olur?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e okul vbs girişi öğrencinin okul numarası ve TC kimlik numarasıyla sağlanıyor.

E OKUL VBS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ



