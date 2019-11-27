27.11.2019 - 15:36 |
e okul vbs girişi yaparak devamsızlık ve sınav notlarınızı öğrenin!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere sunduğu e okul sisteminde birçok bilgi yer alıyor. Öğrenci hakkında devamsızlık durumu, sınav notları, haftalık ders programları yer alıyor. Peki e okul vbs sistemine giriş nasıl yapılıyor?
2019-2020 Eğitim yılı devam ediyor. İlk ara tatili geride bırakan öğrenciler, eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Ders notları hakkında veya devamsızlık durumu hakkında bilgi almak isteyen öğrenciler e okul sistemine giriş sağlıyor. Velilerin de sık sık kulandığı e okul vbs sistemi girişi nasıl olur?
E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
e okul vbs girişi öğrencinin okul numarası ve TC kimlik numarasıyla sağlanıyor.