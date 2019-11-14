e okul vbs girişi yoğun ilgi görüyor! Sınav puanları ekranı

Milyonlarca öğrenci ve veli, e okul vbs sistemi üzerinden bilgi edinmek istiyor. Öğrencinin dersleri hakkında bilgiler almak isteyen veliler, öğrencinin sınav notlarına kolaylıkla erişim sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm öğencilere sağladığı e okul vbs sistemi oldukça fayda sağlıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e okul vbs girişi öğrencinin okul numarası ve TC kimlik numarası ile oluyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ



