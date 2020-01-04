T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla e - okul girişi

İlkokul, ortaokul, lise eğitimi gören milyonlarca öğrenci e okul vbs sisteminde bulunuyor. Tüm öğrencilerin eğitim hakkında bilgileri bu sistem üzerinde yer alıyor. Veliler ise öğrencisi hakkında kolaylıkla bilgi alabiliyor. e - Okul vbs girişi yapan her öğrenci veya veli, sınav puanları, devamsızlık bilgileri, ders programları hakkında bilgiler alıyor. Peki e - okul vbs girişi nasıl yapılıyor?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIYOR?

e okul vbs sistemine giriş yapmak için arayışta olan öğrenci veya veliler, e okul giriş, e okul vbs girişi, e okul öğrenci girişi yap, e okul veli bilgi sistemi aramalarında bulunuyor. e - okul sistemine giriş yapabilmek için öncelikle " https://eokulyd.meb.gov.tr/ " adresine tıklamanız gerekiyor. Ardından Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada 'resimdeki rakamları' yazmanız isteniyor ve öğrencinin T.C kimlik numarası, Öğrencinin okul numarası yazılarak e - okul vbs girişi sağlanıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ



