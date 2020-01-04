MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla e - okul girişi
ABONE OL
04.01.2020 - 20:28 |

T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla e - okul girişi

2019-2020 Eğitim döneminde e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, öğrenciler hakkında bilgileri barındırıyor. Çocuğunun dersleri hakkında bilgi edinmek isteyen veliler, e okul giriş sayfasına erişim sağlamak istiyor. Öğrencinin gerek sınav puanları, gerekse devamsızlık günlerinin sayısını öğrenmek isteyen veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sunduğu e - okul vbs girişi için şifrenin ne olduğunu veya öğrenci hakkında gerekli bilgilerin nasıl öğrenildiğini sorguluyor. İşte e okul vbs girişi hakkında bilinmesi gerekenler...

T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla e - okul girişi

İlkokul, ortaokul, lise eğitimi gören milyonlarca öğrenci e okul vbs sisteminde bulunuyor. Tüm öğrencilerin eğitim hakkında bilgileri bu sistem üzerinde yer alıyor. Veliler ise öğrencisi hakkında kolaylıkla bilgi alabiliyor. e - Okul vbs girişi yapan her öğrenci veya veli, sınav puanları, devamsızlık bilgileri, ders programları hakkında bilgiler alıyor. Peki e - okul vbs girişi nasıl yapılıyor?

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIYOR?

e okul vbs sistemine giriş yapmak için arayışta olan öğrenci veya veliler, e okul giriş, e okul vbs girişi, e okul öğrenci girişi yap, e okul veli bilgi sistemi aramalarında bulunuyor. e - okul sistemine giriş yapabilmek için öncelikle " https://eokulyd.meb.gov.tr/ " adresine tıklamanız gerekiyor. Ardından Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıklamanız gerekiyor. Açılan sayfada 'resimdeki rakamları' yazmanız isteniyor ve öğrencinin T.C kimlik numarası, Öğrencinin okul numarası yazılarak e - okul vbs girişi sağlanıyor.

E OKUL VBS GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Otomobil ok gibi saplandıBağcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Feci kazada bariyerler ok gibi otomobile saplanırken sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Son dakika | BUDO'nun tüm seferleri iptal edildi

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Çifte zam! Kıdem ve ihbar tazminatı...

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu!

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Cezayir'e doğru yola çıktılar

Sıradaki Haber