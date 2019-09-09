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09.09.2019 - 18:33

e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl görüntülenir? 2019 e-okul giriş ekranı...

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla beraber E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile ilgili arayışlar da hız kazandı. Peki günün en çok merak edilen soruları arasında yer alan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl görüntülenir? İşte e-okul giriş ekranı ile ilgili tüm ayrıntılar!

e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl görüntülenir? 2019 e-okul giriş ekranı...

E Okul sistemine nasıl giriş yapılır? Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kullandığı e Okul platformundan birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Öğrencinin ders notları, devamsızlık bilgileri, okul kayıtları ile ilgili detaylara e Okul sisteminde görüntüleniyor. Peki e Okul'a giriş nasıl yapılır?

E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.

E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLER SORGULANABİLİYOR?

Devamsızlık sorgulama

Yazılı sonuçları

Sözlü sonuçları

Karne notları

Haftalık ders programları

E OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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