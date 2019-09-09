09.09.2019 - 18:33
e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl görüntülenir? 2019 e-okul giriş ekranı...
2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının başlamasıyla beraber E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile ilgili arayışlar da hız kazandı. Peki günün en çok merak edilen soruları arasında yer alan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi nasıl görüntülenir? İşte e-okul giriş ekranı ile ilgili tüm ayrıntılar!
E Okul sistemine nasıl giriş yapılır? Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin kullandığı e Okul platformundan birçok bilgiye ulaşmak mümkün. Öğrencinin ders notları, devamsızlık bilgileri, okul kayıtları ile ilgili detaylara e Okul sisteminde görüntüleniyor. Peki e Okul'a giriş nasıl yapılır?
E-OKUL VBS GİRİŞ NASIL YAPILIR?
https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını girdikten sonra öğrencisi hakkındaki bilgilere kolaylıkla erişebiliyor.
E-OKUL ÜZERİNDEN HANGİ BİLGİLER SORGULANABİLİYOR?
Devamsızlık sorgulama
Yazılı sonuçları
Sözlü sonuçları
Karne notları
Haftalık ders programları