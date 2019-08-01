01.08.2019 - 15:20
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır?
E Okul sistemi ile öğrencinin okul durumu ve sınavlar ile ilgili her türlü bilgiye ulaşmak mümkün. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile LGS nakil süreci ile ilgili boş kontenjanlar da görüntüleniyor. Peki, e-okul'a giriş nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan e-okul sistemi ile öğrenciler LGS tercih ve nakil süreci ile ilgili ayrıntılara ulaşmak mümkün. Peki e okl'a giriş nasıl yapılır?
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?
https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını yazarak erişim sağlayabilirler.
Bayram yaklaşırken dikkat! Hepsi gerçek olmayabilirİstanbul da vatandaşları voip hat, photoshop dekont ve kart kopyalama yöntemleriyle dolandıran 3 ayrı şebekeye yönelik olarak yapılan çalışmalarda 14 dolandırıcı yakalanıp gözaltına alındı. İlk tespitlere göre 20’nin üzerinde vatandaşı 500 bin liraya yakın bir miktarda dolandırdığı belirlenen şebekelerin mağdurlarını belirlemeye yönelik polisin çalışması devam ediyor.