E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemine nasıl giriş yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan e-okul sistemi ile öğrenciler LGS tercih ve nakil süreci ile ilgili ayrıntılara ulaşmak mümkün. Peki e okl'a giriş nasıl yapılır?

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmek isteyen adaylar Öğrenci TC kimlik numarası ve Öğrenci Okul numarasını yazarak erişim sağlayabilirler.

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