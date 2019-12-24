E-sigara tuzağı can almaya başladı

Dünya genelinde 1.1 milyar insanın sigara içtiğini, her yıl sigaraya bağlı hastalıklardan 7 milyon kişinin yaşamını kaybettiğini belirten Prof.Dr.Ergüder, Milliyet’e konuştu. ABD yapılan son araştırmaların sonuçlarını paylaşan Ergüder, “Araştırmaya göre 49 eyaletten 2172 vaka bildiriliyor. Vakaların yüzde 78’i marihuana ve kenevir yağı içeren elektronik sigara sıvısı kullanan kişiler. 24 eyalette 42 ölüm konfirme edilmiş. Vaka sayılarının artacağı tahmin ediliyor ve artışın en önemli nedeninin de tetrahidro kannabis ve kannabinoid olduğu düşünülüyor. Ürünlere sentetik kannabiod katıldığı araştırmada ortaya konuldu. Vakaların yüzde 68 erkek, yüzde 78’i ise 35 yaş altında. Yüzde 15’lik dilim ise 18 yaş altındaki gençler” dedi.

Nasıl koruyacağız?

E-sigaranın ABD’deki çocuk ve gençler arasında hızla yayıldığını söyleyen Ergüder, Türkiye’nin hedefteki ülke olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl ABD’de yapılan araştırmalar sonucunda ortaokula giden öğrenciler arasında elektronik sigaraya başlayanların oranında yüzde 78, liseliler arasında başlayanlarda ise yüzde 48 artış olduğu tespit edildi. ABD’de 1.5 milyon çocuk elektronik sigara ve ısıtılmış tütün içmeye başlamış durumda. Kartelleirn hedefinde dünyanın en çok sigara tüketen ülkelerinden Türkiye pazarı var. Türkiye’de bu ürünlerin üretimi, ithalatı, satışı yasak. Eğer bu ürünler serbest hale getirilirse, çocuk ve gençleri nasıl koruyacağız? Amerikan sigara şirketleri kurdukları vakıflar üzerinden özellikle elektronik sigarayı her yerde yaymaya çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın tavrı ve mücadelesi çok önemli ve her ülkeye örnek olmalı” değerlendirmelerini yaptı.

‘Bağımlılık yapıyor’

“Saf tütün bağımlılık yapmaz diyen yalan söylüyor” diyen Ergüder şunları söyledi: “Bu alanda bir tane bilimsel kanıt yok. Tütündeki nikotin beyindeki reseptörlere bağlanarak bağımlılığa yol açıyor. Karteller slim sigaraların ardından son olarak elektronik sigaraların üretimine yöneldiler. Tüm elektronik sigaralar yüksek derecede bağımlılık yapıcı madde olan nikotin içeriyor. Isıtılmış tütün ürünleri de nikotin ve diğer kimyasalları içermekte. Sigara ve elektronik ürünleri 7 bin kimyasal, 70 kanserojen, 8 bin farklı aroma içerebiliyor.”