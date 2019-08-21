21.08.2019 - 15:15
e-YDS 2019/10 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş
24 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!
"24 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"