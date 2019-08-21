MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündeme-YDS 2019/10 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş
21.08.2019 - 15:15

e-YDS 2019/10 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

24 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Peki e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

e-YDS 2019/10 İngilizce sınava giriş belgeleri açıklandı! ÖSYM giriş

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

SINAV GİRŞİ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÖSYM'DEN SAAT UYARISI!

"24 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

Mısır’da zihinsel engelli gence darp.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Tunceli'de deprem!

Tunceli'de deprem!

Ağrı'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ağrı'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

O görüntüler ortaya çıktı!

O görüntüler ortaya çıktı!

TV ekibi mağarada mahsur kalmıştı! O görüntüler ortaya çıktı

TV ekibi mağarada mahsur kalmıştı! O görüntüler ortaya çıktı

Sıradaki Haber