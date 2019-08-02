02.08.2019 - 21:52
e-YDS başvurusu nasıl yapılır? e-YDS/10 İngilizce sınavı ne zaman uygulanacak?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan e-YDS/10 İngilizce sınavı başvuru işlemleri devam ediyor. 10 Temmuz 2019 - 08 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak e-YDS başvuruları yoğun ilgi görüyor. Peki e-YDS başvurusu nasıl yapılır?
e-YDS 2019/10 İngilizce alanında, 24 Ağustos 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
e-YDS başvuru işlemleri, ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden alınıyor.