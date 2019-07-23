e-YDS İngilizce başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM giriş

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan e-YDS sınavı için heyecan dorukta. e-YDS sınavına katılım sağlamak isteyen adayların başvuruda bulunması gerekiyor. e-YDS İngilizce sınavı başvuru işlemleri ÖSYM'nin internet adresi üzerinden alınıyor.

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E YDS NE ZAMAN?



e-YDS 2019/10 İngilizce alanında, 24 Ağustos 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

