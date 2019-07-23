MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündeme-YDS İngilizce başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM giriş
23.07.2019 - 15:01

e-YDS İngilizce başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM giriş

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2019/10 İngilizce) başvuru işlemleri devam ediyor. 10 Temmuz 2019 Tarihinde başlayan e-YDS başvuruları, 8 Ağustos 2019 günü sona erecek. Peki e-YDS İngilizce başvurusu nasıl yapılır?

e-YDS İngilizce başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM giriş

 ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan e-YDS sınavı için heyecan dorukta. e-YDS sınavına katılım sağlamak isteyen adayların başvuruda bulunması gerekiyor. e-YDS İngilizce sınavı başvuru işlemleri ÖSYM'nin internet adresi üzerinden alınıyor.

E-YDS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

E YDS NE ZAMAN?

e-YDS 2019/10 İngilizce alanında, 24 Ağustos 2019 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. 

 

8 saatte 3 ev, 9 ahır kül oldu!Erzurum’un Tortum ilçesinde çıkan yangın 8 saat sonra kontrol altına alınırken, yangında 3 ev, 9 ahır kullanılamaz hale geldi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

Mustafa Sandal'ın Avrupa'da çıkardığı İngilizce albümünün adı nedir? 23 Temmuz ipucu sorusu

FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

FETÖ'nün 3 yıldır aranan sözde imamı tutuklandı

CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

İşte Türklerin Avrupa'da en çok vatandaşlık aldığı ülke

Sıradaki Haber