23.08.2019 - 19:59
e-YDS İngilizce sınav giriş belgesi nasıl alınır? e-YDS saat kaçta başlayacak?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan e-YDS İngilizce sınav giriş yerleri geçtiğimiz günlerde belli oldu. 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü (yarın) uygulanacak. Peki e-YDS sınavı saat kaçta başlayacak? e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
24 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alabiliyor.
SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
E-YDS SAAT KAÇTA?
"24 Ağustos 2019 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2019/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI "
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.