e-YDS sınav giriş yerleri belli oldu mu? e-YDS/10 İngilizce ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan e-YDS/10 İngilizce sınavı için geri sayım başladı. e-YDS sınavına az bir süre kala adaylar, sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Peki e-YDS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

E-YDS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

e-YDS/10 İngilizce sınavı giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından e-YDS sınav giriş yerleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

SINAV



Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanır. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.



Sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır.



İngilizce sınavlarında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavlarda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir