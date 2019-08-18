‘Easy Rider’ın yıldızına veda

Amerikan sinemasının kültleşmiş figürlerinden Peter Fonda (79) akciğer kanseri nedeniyle önceki gün hayata veda etti. Hollywood’un Altın Çağı’nın yıldızlarından Henry Fonda’nın oğlu, Jane Fonda’nın erkek kardeşi olan Peter Fonda, 1961’de tiyatroya başladı ve 1963’te Harry Keller imzalı “Tammy and the Doctor” ile sinemaya adım attı. Roger Corman’ın filmi “The Trip”te (1967) de rol alan Fonda’nın kariyerinin önemli filmi ise, aynı zamanda yapımcıları ve senaristleri arasında da yer aldığı “Easy Rider” (1969) oldu. Bir dönemin ruhunu yansıtan, bir kuşağın arayışını ve isyanını perdeye taşıyan Dennis Hopper imzalı “Easy Rider”, aynı zamanda ‘Yeni Hollywood’ akımının da sembol filmlerinden biri oldu.

Yönetmenlik de yaptı

Peter Fonda’nın ilk yönetmenlik denemesi 1971 tarihli western “The Hired Hand”di. 70’li yıllarda iki film daha çekti. Bilimkurgu denemesi “Idaho Transfer” (1973) ve komedi türündeki “Wanda Nevada” (1979). Sonrasındaysa kariyerine oyuncu olarak devam etti. Peter Fonda, Victor Nunez’in yönettiği “Ulee’s Gold” (1998) filmiyle ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Oscar adayı olmuştu.