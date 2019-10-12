Ebeveynlere sağlıklı beslenme dersi

Obezite sorunu Türkiye genelinde 3 milyona yakın çocuğu tehdit ediyor. Çocukluk çağı obezitesi ve kronik hastalıkların artışına engel olmak için okul kantinlerinde satılan ürünlere belirli kriterler getirilmesi hedeflendi. Ancak Tarım ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirmeyi planladığı “Okul Gıdası Logosu” uygulaması 15 Eylül tarihinde 1 yıl ertelendi. Bu erteleme, çocukluk çağı obezitesine karşı mücadele eden kurum ve kişilerin tepkisine yol açarken, tartışmaları da beraberinde getirdi.

İlçe ilçe gezecek

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk yeni bir girişim başlatarak, ebeveynleri bilinçlendirme buluşmaları için kolları sıvadı. Erk, Milliyet’e yaptığı açıklamada, önümüzdeki 1 yıllık sürede ilçe ilçe gezerek ebeveynlere sağlıklı beslenme modelini anlatmaya başlayacaklarını açıkladı. Ertelemenin ciddi sağlık sorunlarına yol açacağı uyarısında bulunan Erk, “100 gramında 0.3 gramdan daha az tuz ile 5 gramdan daha az şeker bulunan paketli gıdalar kantinlerde satılacaktı. Ancak uygulama 1 yıl ertelendi. Türkiye’de 3 milyondan fazla obez var ve bunun 1.8 milyondan fazlası 0-18 yaş aralığında. Bu sebeple Gıda Logosu Uygulaması çocuklarımızın sağlığı için en önemli projelerden biriydi. Ancak 1 yıllık erteleme kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Yüzde 60 fazla kilolu

Sağlık Bakanlığı’nın araştırmasına göre; Türkiye’de her 100 erkekten 20.5’i, her 100 kadından da 41’i obez olduğunu vurgulayan Erk çocukların, kantinlerde satılan işlenmiş ve hazır gıdalardan uzak durması gerektiğini vurguladı. Erk, şu uyarılarda bulundu: “Kantinlerde obezite açısından en riskli yiyecek ve içeceklerin başında şekerli, kolalı, gazlı ve aromalı içecekler ile cips ve tatlandırıcı katılmış yiyecek türevleri geliyor. ‘Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar Genelgesi’ne göre tüm çikolata türleri, gofretler, şeker ve şekerleme türleri, jöle, sert şekerlemeler, yumuşak şeker, dolgulu-dolgusuz, kaplamalı, draje, lolipoplar satılmaması gerekir. Ayrıca guarana, guarana özü, eklenmiş kafein içeren ürünler, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar, hamurlu, şerbetli tatlılar, tatlandırıcı içeren gıdaların satılması yasaklanmalıydı.”