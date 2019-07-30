30.07.2019 - 08:40
Ebru Şahin kaç yaşında?
Ebru Şahin kimdir? Son dönemde yıldızı parlayan oyuncular arasında yer alan Ebru Şahin Hercai dizisiyle büyük bir çıkış yaşadı. Peki, Ebru Şahin'i hangi dizilerden hatırlıyoruz? İşte merak edilenler...
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ebru Şahin son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Ebru Şahin 1994 doğumludur.
İstanbullu Gelin dizisindeki Burcu karakteri ile de dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin şimdilerde Hercai dizisinde başrolde yer almaktadır.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)
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