23.07.2019 - 09:51
Ebru Şahin kaç yaşında? Ebru Şahin nereli?
İlk ödül heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan Ebru Şahin, Hercai dizisinde oynuyor. Başarılı oyunculuğuyla sevilen Ebru Şahin'in yaşamına dair meraklı arayış başladı. Ebru Şahin kaç yaşında ve nereli? İşte güzel oyuncu hakkında bilinenler...
Ebru Şahin 18 Mayıs 1994'te İstanbul'da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde tamamladı. Üniversite hayatından sonra oyunculuk eğitimi almıştır.
Hercai dizisinde Reyyan karakterine hayat veren Ebru Şahin, 1.66 boyunda, 54 kilo ve boğa burcudur.