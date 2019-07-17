17.07.2019 - 14:13
Ebru Şahin kimdir?
Hercai dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Ebru Şahin rol aldığı dizilerde beğeni toplamaya devam ediyor. Peki, Ebru Şahin kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilenler...
İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olan Ebru Şahin son dönemin dikkat çeken oyuncuları arasında yer alıyor. Ebru Şahin 1994 doğumludur.
İstanbullu Gelin dizisindeki Burcu karakteri ile de dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin şimdilerde Hercai dizisinde başrolde yer almaktadır.
ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
2019 – Hercai (Reyyan) (TV Dizisi)
2018 – Yasak Elma (Hira) (TV Dizisi)
2017 – İstanbullu Gelin (Burcu) (TV Dizisi)
2017 – Savaşçı (Didem) (TV Dizisi)
2017 – Babam (Nilüfer) (Sinema Filmi)
2016 – Kan Parası (Sinema Filmi)