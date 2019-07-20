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20.07.2019 - 17:45| DHA

Ebru'yu öldürmüşlerdi… Ayrıntıları ortaya çıktı!

Kocaeli’nin Derince ilçesinde, evinin önünde kendisiyle barışmak isteyen sevgilisiyle tartışırken vurulup yaşamını yitiren Ebru Tenk'in (34) arkadaşının eşi V.K. (38) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. V.K. ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen ağabeyi E.K.(40) gözaltına alındı.

Ebru'yu öldürmüşlerdi… Ayrıntıları ortaya çıktı!

 Olay, dün saat 03.00 sıralarında, Derince Sırrıpaşa Mahallesi Girgin Sokak'ta meydana geldi. Eşinden boşanan 1 çocuk annesi Ebru Tenk, sevgilisiyle kavga etti. Durumu öğrenen Tenk'in kadın arkadaşı F.K., ikiliyi barıştırmak istedi. F.K., Tenk ve sevgilisini öğlen saatlerinde bir araya getirdi ancak ikili yine tartıştı. F.K. bu kez gece saatlerinde Tenk'in sevgilisini alıp, evinin önüne getirdi.


Ebruyu öldürmüşlerdi… Ayrıntıları ortaya çıktı

Sevgilisiyle Ebru Tenk arasında yeniden tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce F.K., ikilinin arasında kaldı. Durumu gören F.K.'nın eşi V.K. yanındaki tabancasıyla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Ebru Tenk kanlar içinde yere yığıldı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ebru Tenk, evine 300 metre uzaklıkta bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tenk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ebru Tenk'in cenazesi bugün memleketi Düzce'de toprağa verildi.

Ebruyu öldürmüşlerdi… Ayrıntıları ortaya çıktı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri bölgede yaptıkları incelemenin ardından 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişilerden 4'ü ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Tabanca ile birlikte yakalanan V.K., Ebru Tenk'i kazayla vurduğunu söyledi. V.K. ve kaçmasına yardım ettiği iddia edilen ağabeyi E.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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