Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu yaşı
Birçok dizide rol alan Ece Çeşmioğlu son günlerde Mucize Doktor dizinin başrol oyuncusu Taner Ölmez ile anılıyor. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında? Ece Çeşmioğlu hangi dizilerde rol aldı?
Ece Çeşmioğlu geçtiğimiz günlerde bir AVM'de sevgilisi Taner Ölmez ile görüntülendi. Genç çift AVM'de yemek yedikten sonra gezintiye çıktılar. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir?
ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. 26 Kasım 1990 doğumludur.
ECE ÇEŞMİOĞLU DİZİLERİ
Çocuklar Duymasın (2002)
Çocuğun Var Derdin Var (2004)
Nehir (2005)
Gümüş (2005) -Hilal
İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman
Eyvah Halam (2008) - Asya
Firar (2011-2012) - Bahar
Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz [3]
Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan
Yüz Yüze (2017) - Zeynep
Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren
Söz (2018-2019) - Melisa
Sinema
Ev (2009)