Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu yaşı

Ece Çeşmioğlu geçtiğimiz günlerde bir AVM'de sevgilisi Taner Ölmez ile görüntülendi. Genç çift AVM'de yemek yedikten sonra gezintiye çıktılar. Peki, Ece Çeşmioğlu kimdir?

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır. 26 Kasım 1990 doğumludur.

ECE ÇEŞMİOĞLU DİZİLERİ

Çocuklar Duymasın (2002)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Nehir (2005)

Gümüş (2005) -Hilal

İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman

Eyvah Halam (2008) - Asya

Firar (2011-2012) - Bahar

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz [3]

Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan

Yüz Yüze (2017) - Zeynep

Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren

Söz (2018-2019) - Melisa

Sinema

Ev (2009)