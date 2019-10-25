Ece Uslu kimdir, kaç yaşında? Ece Uslu hangi dizilerde rol aldı?

Ece Uslu, TV ekranına yeniden döndü. Kariyerine Lise yıllarında adım atan oyuncu geride kalan kariyeri boyunca birçok dizi film ve tiyatro oyununda rol aldı. Son olarak Sevgili Geçmiş dizisinde Cahide Esen Karalar karakterine hayat veren güzel oyuncu TV izleyicisi ile ilk kez 1989 yılında İz Peşinde adlı dizi ile tanıştı.

ECE USLU KİMDİR?

Ece Uslu 9 Eylül 1974 yılında İzmir'de dünyaya geldi.

Sinema, Televizyon ve Tiyatro oyuncusu. 1974 yılında, aynı zamanda şehrin kurtuluş günü de olan 9 Eylül’de İzmir'de doğdu. Öğrenim yıllarında Ferhan Şensoy “Nöbetçi Tiyatrosu”nda bir sene boyunca oyuncu olarak görev aldı. Daha sonrasında “Başak Gürsoy Mankenlik Ajansı”na bağlı olarak fotomodellik ve reklam oyunculuğu yapan sanatçı, lise yıllarında ise iki yıl boyunca Esat ve Şahika Tekand’ın kurduğu “Stüdyo Oyuncuları” topluluğunda eğitimine ve sahne performanslarına devam etti. Oyunculuk kariyeri boyunca birçok sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan sanatçının televizyon izleyicisi ile ilk buluşması 1989 yılında “İz Peşinde” adlı dizi ile gerçekleşti. Beyazperdeye ilk adımını ise 1991 yılında, Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı “Ah Gardaşım” filmi ile attı.

Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol aldığı, Bedii Faik'in “Yalancı” adlı romanının sinema uyarlaması kariyerinde bir dönüm noktası olmuştu. İlk başrolünü ise 1993 yılında “Kıvılcım” adlı filmde bir üniversite öğrencisini canlandırarak Tarık Tarcan ile paylaştı. 1995 yılında yayınlanan ve zengin bir oyuncu kadrosuna sahip olan “Sahte Dünyalar” adlı dizide de 200 bölüm boyunca rol alan sanatçı, 1996 yılında “Kara Melek”, 2000 senesinde “Üç Kadın” ve 2002 yılında başrolünü üstlendiği “Zerda” adlı dizilerdeki performansları ile başarısını perçinledi. 2012 Bulutların Ötesi isimli projede yer alan Ece Uslu 2013 Yılında başlayan ve halen devam etmekte olan Karagül dizisi ile gerek Türkiye'de gerekse birçok ülkede canlandırdığı "Ebru" karakteri ile sevenleri ile olmakta. Sanatçı 1991 yılında “Ah Gardaşım” ve “Diplomat” 1992 yılında “Sarı Tebessüm” 1994 yılında “Yalancı”, 2000 yılında “Güle Güle”, 2004 yılında “Büyü”, 2008 yılında “Son Ders” ve 2012 yılında “Erik Zamanı” adlı filmlerde rol alan Ece Uslu ayrıca “Üçüncü Türden Yakın İlişkiler”, “Ayıp Ettik”,“Medya Maymunları” ve “Tom, Dick ve Harry” adlı tiyatro oyunlarında rol aldı.

Filmografi

Sevgili Geçmiş (2019-) (tv dizisi)

Dayan Yüreğim (2017) - (tv dizisi)

Vezir Parmağı (2016) - Feride (tv filmi)

Karagül (2013-2016) - Ebru Şamverdi

Bulutların Ötesi (2012) - Elif Karaca

Erik Zamanı (2011) - Anne (tv filmi)

Kızım Nerede (2010-2011) - Suna Demiray

Son Ders: Aşk ve Üniversite (2008) - Soley

Ayıp Ettik (2008)

Elveda Derken(2007) - Lale

Sırça Köşk (2006) - Cahide Kutlu

Üç Kadın - (2005)

Ölümüne Sevdalar - (2005) - Nina

Büyü (film) (2004) - Aydan

Aşkımızda Ölüm Var (2004) -Avukat Pervin

Zerda(2002) - Zerda Eroğlu

Bana Abi De (2002) - Zeynep

Benimle Evlenir Misin (2001)

Üç Kadın 2 (2000) Gülşen (tv filmi)

Üç Kadın 1 (2000) Gülşen (tv filmi)

Güle Güle (2000)

Rüzgar Gülü (1999) (tv filmi)

Fırat (1997)

Kara Melek (1996) - Şule Saylan

Anılardaki Sevgili (1996)

Sahte Dünyalar (1995) - Evrim Şenoğlu

Gökkuşağı (1995) - Tülin

Mirasyediler (1995)

Yahya Kaptan (1995)

Yalancı (1994) (tv filmi)

Sevgili Ortak (1993) - Selma

Rumuz Sev Beni - (1993)

Kıvılcım (1993) - Duygu

Son Söz Sevginin (1993) - Neriman

Sarı Tebessüm (1992)

Ah Gardaşım (1991)

Ana - (1991) - Spiker

İz Peşinde (1989) Neriman