10.10.2019 - 10:30 |
Ecem Karaağaç kimdir? Survivor Ecem Karaağaç
Ecem Karağaç'ı istismar eden dolandırıcı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Survivor'da yarışan Ecem Karaağaç kimdir? İşte Ecem Karaağaç ile ilgili merak edilenler...
Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç’ı istismar eden dolandırıcıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İbrahim Halil G. adlı kişinin 31 yıl hapsi istendi.
ECEM KARAAĞAÇ KİMDİR?
Futbol oynuyor, fitness ile uğraşıyor, boks yapıyor. 6 yaşından beri spor yapıyor. 7 yıl profosyonel olarak basketbol oynamış. Öncesinde 3 yıl profesyonel yüzücüymüş. Okçuluk ve binicilik yapıyor. Bunları da hobi olarak değil ileri düzeyde yapıyor. Futbol oynamayı da seviyor.
2018 yılında Survivor'da yarıştı. 2017 yılında da Göz6'da yarışmıştı.