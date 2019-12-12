Eczaneler kaçta kapanır, kaçta açılır? 2020 Eczane çalışma saatleri (Eczane kaça kadar açık?)

Hastalıkların olmazsa olmaz yardımcılarından biri de ilaç almak... Bu nedenle eczanelerin önemi bir hayli büyük... Acil olarak ilaç almak isteyenlerin sıklıkla sorduğu soru ise genellikle "Eczaneler kaçta kapanır, kaçta açılır?" sorusu oluyor.

ECZANELER KAÇTA AÇILIP KAÇTA KAPANIYOR?

Eczaneler hafta içi mesaiye sabah saat 08:30'da başlar. Öğle molası vermeden akşam saat 19:00'a kadar çalışırlar. Cumartesi günü ise sabah saat 09:00'da açılır akşam saat 19:00'a kadar mesaiye devam ederler.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı arife günleri de tam gün tatil.

Eczane Türk Dil Kurumunun sözlüğünde ilaçların yapıldığı ve satıldığı yer olarak tanımlanmaktadır. Eczaneleri eczacılık fakültelerinden mezun olarak eczacı unvanı almış kişiler açabilir.

Eczanelerin ruhsatları Sağlık Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğu altında bulunmaktadır. Eczanelerin kullanım alanı 35 metrekareden küçük olamaz. Zemini yanmaz ve temizlemesi kolay bir madde ile kaplanması gerekmektedir. Her hangi bir ilçede 2 veya daha fazla eczane varsa nöbet düzenlenir. Nöbet listelerini eczacı odaları düzenler. Eczaneler ilaçların satılmasına ruhsat verilen dükkanlardır.

Eczanelerde eczacılara yardım eden kişilere eczacı kalfası denir. Eczaneler özel ve kamu kurumları (Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı) ile özel anlaşmalar yaparak bu kurumlara bağlı olanların ilaçlara ulaşmasını sağlarlar.