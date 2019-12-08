Eda Ece kimdir? Eda Ece biyografisi

Eda Ece oyunculuğu kadar güzelliği ile de dikkat çekiyor. 20 Haziran 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Eda Ece, oyunculuk kariyerinde ilk deneyimlerini konuk oyuncu olarak katıldığı Hayat Bilgisi ve Bez Bebek dizilerinde yaşadı. Daha sonra Pis Yedili dizisinde başrol oynayan Eda Ece bu dizide hayat verdiği Günçiçek karakteri ile adından sıkça söz etirdi. Son olarak Yasak Elma adlı dizide Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece TV dizilerinin yanı sıra son dönemde sinema dizilerinde de rol aldı.

EDA ECE DİZİLERİ

2003 Hayat Bilgisi (Konuk Oyuncu)

2010 Bez Bebek (Konuk Oyuncu)

2011 Pis Yedili (Günçiçek) (Başrol)

2014 Beni Böyle Sev (Zeyno)

2015 İlişki Durumu: Karışık (Elif)

2018- Yasak Elma (Yıldız)

EDA ECE SİNEMA FİLMLERİ

2013 Kızım İçin (Tuğba)

2015 Kocan Kadar Konuş (Ceren)

2016 Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ceren)

2016 Görümce (Deniz)

2017 Def Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul (Günçiçek Hatun)

2017 Yol Arkadaşım (Aysun)

2018 Deliha 2