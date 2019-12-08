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08.12.2019 - 22:36 |

EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tufan bu kez...

ATV'nin kült haline gelen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni sezonuyla da büyük ilgi gören dizinin son bölümünde Tufan'ın canını hiçe sayıp tehlikeye atlaması damga vurmuştu. İşte merakla beklenen EDHO 151. yeni bölüm fragmanı...

EDHO 151. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Tufan bu kez...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 150. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tufan, masanın baş düşmanı Altan ile yaptığı anlaşma ile oğlunun canını kurtarırken kendi canını tehlikeye atmıştır. Depo baskını esnasında, hem vurulmasına hem de silahların çalınmasına sebep olan haini ele verebilecek tek isim Tefo'nun gözlerini açması an meselesidir. Masaya ihanet etmenin bedelinin ölüm olduğunu bilen Tufan, açığa çıkmamak için Sınırsızlardan yardım ister. Gitgide düşmanın avcunun içine düşen Tufan'ın, Sınırsızlarla yapacağı anlaşma bununla sınırlı kalmayacaktır. Hızır ile savaş halindeki Altan'ı, bu mücadelesinde maddi olarak destekleyen Sevda'nın planları ise ortaya çıkmıştır. Hızır'ın son kez konuşup, akıbetiyle ilgili bir karar almak için Sevda'yı eve getirmesi Çakırbeyli kadınlarında şok etkisi yaratacaktır. Evlerinden elini kolunu sallayarak çıkmasını istemedikleri Sevda'ya, Hızır'dan önce bir şey yapmamak için zor duran ev ahalisi, ondan bir an önce kurtulmadıkları için çok pişman olacaklardır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 151. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kaza yaptı pişkinliği pes dedirtti: Öpüyorum siziSultanbeyli TEM Otoyolu'nda alkollü olduğu iddia edilen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yeşil alana çıktı. Kazada iki kişi hafif şekilde yaralanırken TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.
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