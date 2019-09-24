24.09.2019 - 09:29 |
EDHO fragman! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm bu akşam!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen EDHO'da Hızır büyük oynayacak. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. yeni bölüm fragmanı...
Salı akşamları yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek. 20:00'de yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 140. bölüm fragmanı haberimizde...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ FRAGMAN
Erkek arkadaşı darp etti! Yoldan geçen vatandaş imdadına yetiştiAvcılar’da araba içinde darp edilen kadını, yoldan geçen başka bir vatandaş aracını durdurarak kurtardı. Vücudunun çeşitli yerleri darp edilen ve saçları yolunan genç kadın, erkek arkadaşının elinden zor kurtuldu. Dehşet anları ve genç kadının çığlıkları vatandaşın kamerasına böyle yansıdı.